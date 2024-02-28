Даяна Ястремская в нервном поединке стартовала с победы в Сан-Диего: кто следующий соперник

Украинская теннисистка Даяна Ястремская дожала американку Кэролайн Доулхайд в первом раунде турнира WTA500. Теперь одесситке придется сойтись с представительницей России.

Кэролайн Доулхайд (США) – Даяна Ястремская (Украина) 1:2 (4:6, 7:5, 1:6)

В американском Сан-Диего продолжается престижный теннисный турнир среди женщин категории WTA500. Среди 28-ми участниц на старт вышли три украинки, пишет 24 канал.

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Ястремская присоединилась к Костюк

Марта Костюк не без проблем справилась с Энн Ли из США, а вот Леся Цуренко завершила борьбу в первом же раунде. Последней на корт вышла Даяна Ястремская.

Полуфиналистка Australian Open после успеха в Мельбурне не слишком удачно съездила в Линц и Дубаи. Теперь же в Сан-Диего жребий подбросил ей американку Кэролайн Доулхайд, которая идет 45-й в рейтинге WTA.

Первые два сета получились довольно напряженными, девушки не раз брали геймы на подачах друг друга. Первый сет был за украинкой, а второй затянулся на 12 геймов.

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В течение него Даяна позволила сопернице взять четыре гейма подряд и в итоге восстановить паритет в счете. Но, похоже, это забрало немало сил у Доулхайд, которая в последнем сете отдала почти все Ястремской (1:6).

Победа вывела Даяну в 1/8 финала, где ее соперницей станет "нейтральная" россиянка Анна Блинкова. В свою очередь Марту Костюк ждет бой против австралийки Тайлы Престон. Обе встречи должны состояться 28 февраля после 20:00 по Киеву.

Видеообзор матча Кэролайн Доулхайд – Даяна Ястремская