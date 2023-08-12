Четвертый титул Ястремской: украинка в валидольном матче выиграла турнир WTA в Польше

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые за последние четыре года сумела завоевать титул WTA. В финальном поединке одесситка победила Грет Миннен из Бельгии.

Грет Миннен (Бельгия) – Даяна Ястремская (Украина) 1:2 (6:2, 1:6, 3:6)

В польском Гродзиске-Мазовецком состоялся финал турнира WTA 125, в котором встретились украинка Даяна Ястремская и Грет Миннен из Бельгии. Течение поединка заставило волноваться всех украинских любителей тенниса, пишет 24 Канал.

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Камбек украинки

В первой партии бельгийская теннисистка полностью обыграла украинку – 6:2. Однако Даяна сумела собраться и переломить ход поединка.

Во втором сете Ястремская обыграла оппонентку со счетом 6:1. А в решающей партии украинка уже не отдала инициативу и завершила 6:3. В итоге волевая победа Ястремской и первый титул за последние четыре года.

Даяна Ястремская с выигранным трофеем / facebook.com/DayanaYastremskaTeam

Напомним, что в полуфинальном матче Polish Open-2023 Ястремская победила первую ракетку Турции Зейнеп Сонмез.

Для Ястремской это четвертый титул за карьеру. В последний раз Даяна торжествовала в Страсбурге в 2019 году. Благодаря победе в Польше одесситка заработала 15 тысяч долларов и 160 рейтинговых очков.