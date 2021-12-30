Цыганков проголосовал за себя в опросе о лучшем игроке УПЛ, он такой не один

Издание Команда опубликовала результаты голосования за лучшего игрока УПЛ за 2021 год. Некоторые футболисты голосовали за себя.

Динамо голосовало за себя

Участие в голосовании принимали по 15 футболистов и главный тренер от каждой команды УПЛ. Предлагать они могли любого футболиста УПЛ. Они выбирали тройку лучших игроков. За третье место кандидату начислялся один балл, за второе место – два балла, а за первое место – три балла. Впоследствии все баллы сумировались, и так определялся победитель.

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Все представители киевского Динамо отдали голоса за игроков своей команды – Цыганкова, Буяльского и Шапаренко (в разной последовательности). При этом за себя проголосовали как Буяльский (поставивший себя на второе место), так и Цыганков (поставивший себя на третье место). Только Шапаренко не голосовал за себя, отдав голоса за Цыганкова, Буяльского и Сидорчука.

Но такие случаи голосования за себя – не единичны. Так поступил и полузащитник Шахтера Михаил Мудрик, поставивший себя на третье место. Егор Назарина из Зари тоже поставил себя на третье место. А Кирилл Петров из Колосса себя оценил вторым местом.

За себя проголосовали и два игрока Львова. Но если Эрнест поставил себя на второе место, Шина убежден, что именно он лучший игрок УПЛ в 2021 году.