Только выполняли приказ: спецдокладчица ООН выступает за возвращение к соревнованиям воевавших россиян

Участие российских спортсменов в захватнической войне против Украины не является причиной того, чтобы их отстраняли от международных соревнований. Такое особое "мнение" высказала спецдокладчица ООН и эксперт в области культурных прав и современных форм расовой дискриминации и ксенофобии Александра Ксантаки.

Началось все с того, что Ксантаки опубликовала твит, в котором заявила, что она встретилась с 188 спортсменами со всего мира. И якобы представители "глобального Юга" выступили за то, чтобы российским спортсменам разрешили выступать под нейтральным статусом – без национальных цветов, гимна, флага и национальных признаков.

Достойно внимания Олимпиада уже "тонула в крови" из-за россиян: исторические уроки, которые следует напомнить МОК

Она также заявила о том, что "будет исключен любой спортсмен, против которого выдвинуты серьезные и обоснованные обвинения в совершении преступлений против человечности, военных преступлений, геноцида и/или пропаганды".

И под этим твитом спецдокладчица ООН получила немалый шквал критики. На некоторые замечания она пыталась отвечать, но от этого ее позиция менее "пророссийской" не становилась.

Для начала Ксантаки справедливо отметили, что 188 спортсменов – это явно не та выборка, которая может говорить от всего спортивного сообщества. Кроме того, она так и не указала, были ли другие мнения на этот счет, озвучив только одно. Да и сам "глобальный Юг" – это название для стран Латинской Америки, Африки и части Азии, что тоже вызывает немало дискуссий.

Важным моментом является то, что именно Ксантаки выступила одним из авторов заявления на сайте ООН, в котором призвали Международный олимпийский комитет "обеспечить недискриминацию любого спортсмена, учитывая его национальность". Так они отреагировали на отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за вторжения России в Украину. А уже потом МОК и сам использовал это обращение ООН как аргумент в дискуссии, почему следует допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям.

В комментарии под твит Ксантаки пришел и украинский скелетонист Владислав Гераскевич. И между ними прошла дискуссия. Для начала он ей напомнил, что Елена Исинбаева, являющаяся офицером российской армии, продолжает находиться в составе Международного олимпийского комитета. А множество российских спортсменов нарушили законы Украины, когда незаконно посещали оккупированный Крым. Так что встал вопрос, что делать с такими российскими спортсменами.

Ксантаки на это ответила уже традиционной для нее фразой, которую она использовала и до этого в этой дискуссии о том, что "все спортсмены с серьезными и обоснованными обвинениями будут исключены".

Правда, Гераскевич на этом не остановился. И спросил ее о том, что "если они (россияне – прим. 24 Канала) охотно и радостно идут воевать, то стоит ли их отстранять?"

"Нет. Их следует отстранить, если они совершили преступления против человечества, военные преступления, геноцид или пропаганду войны", – ответила Ксантаки.

Гераскевич уточнил: "Если они находятся в армии захватчиков, находятся на передовой и участвуют в боевых действиях, стоит ли им все равно разрешать соревноваться? Так что они не должны отвечать за эту войну, не так ли?"

Нет. Мужчины во всем мире призваны участвовать в войнах. Мы не можем привлечь к ответственности всех людей, участвующих в незаконных войнах их государств, выполняющих приказы. Тех, кто совершает преступления, мы должны,

– ответила Ксантаки.

При этом Ксантаки мнение о допуске российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, даже если они участвовали в войне, впоследствии высказала в комментариях еще раз.

В комментариях Ксантаки напомнили, что именно такие фразы о "лишь выполняли приказ" использовали нацисты во время Второй мировой войны, когда убивали гражданское население и пытались оправдать себя. Кроме того, ей напомнили, что военнослужащие вправе не выполнять явно незаконные приказы.