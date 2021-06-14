Цифра дня: сколько украинцев смотрели матч Украина – Нидерланды на Евро-2020

Матч между сборными Украины и Нидерландов на Евро-2020 вызвал большой ажиотаж среди украинцев. Его смотрел каждый третий зритель нашей страны.

Прямая трансляция первого поединка сборной Украины по футболу на Евро-2020 собрала у экранов почти 4,5 миллиона болельщиков. Такие предварительные данные приводятся на сайте канала "Украина", который и транслировал этот матч.

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Каждый седьмой зритель ТВ или каждый третий из тех, у кого был включен телевизор во время игры Украина – Нидерланды, смотрел канал "Украина".

Однако стоит добавить, что матч Украина – Нидерланды транслировал не только канал "Украина". Игру показывали и каналы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Также игра была доступна для просмотра онлайн на сайтах Oll.tv или Megogo. А также на всех платформах, которые транслировали канал "Украина" онлайн.