"Усик был сильнее": Чжилей проанализировал победу украинца над Фьюри

Чжан Чжилей высказался о победе украинца Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри. По мнению звездного китайца, новоиспеченный абсолютный чемпион мира выиграл вполне заслуженно.

37-летний украинский боксер Александр Усик навсегда вписал свое имя в историю бокса, став первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в хевивейте, а также первым боксером, который объединил аж четыре самых престижных пояса.

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Чжилей о победе Усика над Фьюри

Китайский боксер супертяжелого веса Чжан Чжилей прокомментировал победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри в поединке за абсолют. По его мнению, новоиспеченный абсолютный чемпион мира выиграл вполне заслуженно.

Усик заслужил на эту победу, он великий воин. Фьюри был в порядке, два идеальных бойца разделили ринг. Это был фантастический поединок, но я считаю, что Усик был сильнее,

– сказал Чжилей.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая Александр Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри в поединке за все пояса супертяжелого веса. "Цыганский король" жаждет реванша, на который украинец ответил согласием.