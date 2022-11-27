Чуда не произошло: Урагану не удалось выбраться из группы футзальной ЛЧ

Ивано-Франковский клуб одержал две победы на групповом этапе футзальной Лиги Чемпионов. Этого не хватило, чтобы пробиться в финал четырех.

В элитном этапе футзальной ЛЧ участвует 16 команд, которые поделены на 4 группы по 4 команды. Только победители группы выходят в плей-офф, где впоследствии сыграют в финале четырех.

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Ураган в элит-раунде попал в квартет из Эболи (Италия), Спортинга (Португалия) и Лозницы (Сербия). Именно португальскому клубу удалось выиграть все три матча, набрать 9 из 9 очков и занять первую позицию в группе. Как результат – полуфиналы Лиги Чемпионов. Также вместе со Спортингом рубеж группового этапа удалось пройти командам Бенфика (Португалия), Андерлехт (Бельгия) и Пальма Футзал (Испания).

Результаты команды

В первом туре ЛЧ Ураган соперничал с Эболи. Украинцам удалось одолеть итальянцев в сложном поединке со счетом 7:4

Во втором туре украинский клуб встретился с предстоящим триумфатором группы Спортингом. Ураган уступил в поединке со счетом 4:2.

В третьем туре Ураган ждала победа над сербской Лозницей - 2:1, но, к сожалению, этого не хватило, чтобы занять первую строчку в группе.

Чтобы попасть в элит-раунд футзальной Лиги Чемпионов, Урагану пришлось пройти еще предварительный этап. Тогда украинцы заняли второе место и выбрались из группы. Команды, с которыми встретился Ураган: Бенфика (Португалия) (поражение украинцев 4:1), Юнайтед Галац (Румыния) (победа украинцев 5:0) и Халадаш (Венгрия) (ничья 4:4).

не Ураган должен представлять Украину на еврокубковой арене этого сезона, а Продексим. Но из-за оккупации Россией их родного Херсона команду временно пришлось расформировать.