Румыны победили заслуженно, – Яремчук прокомментировал разгромное поражение Украины
Источник:Megogo
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал разгромное поражение команды. Он считает, что нет никаких оправданий.
В понедельник, 17 июня, Украина потерпела разгромное поражение от румун. Дебютная игра Евро-2024 закончилась со счетом 3:0.
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Комментарий Яремчука относительно разгрома от румын
Нападающий украинской команды не стал искать оправданий поражения.
Нет никаких оправданий. Мы не показали сегодня свою игру и не выполнили указания тренера. Румыния заслужила эту победу, а нам нужно хорошо поговорить в раздевалке и двигаться дальше. Очень тяжело что-то говорить после такого матча. Я не хочу сказать что-то лишнее из-за эмоций. Мы сегодня проиграли. Выиграли румыны, поэтому поздравляю их с победой. Будем готовиться к следующим матчам. Там мы должны показать все, на что способны. Надо собраться и сделать правильные выводы,
– рассказал Роман Яремчук.
Напомним, что следующий матч Украина сыграет против Словакии 21 июня в 16:00 по киевскому времени.