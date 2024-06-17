Румыны победили заслуженно, – Яремчук прокомментировал разгромное поражение Украины

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал разгромное поражение команды. Он считает, что нет никаких оправданий.

В понедельник, 17 июня, Украина потерпела разгромное поражение от румун. Дебютная игра Евро-2024 закончилась со счетом 3:0.

К теме "Никто не ожидал такого результата": Ребров эмоционально отреагировал на разгром в матче с Румынией

Комментарий Яремчука относительно разгрома от румын

Нападающий украинской команды не стал искать оправданий поражения.

Нет никаких оправданий. Мы не показали сегодня свою игру и не выполнили указания тренера. Румыния заслужила эту победу, а нам нужно хорошо поговорить в раздевалке и двигаться дальше. Очень тяжело что-то говорить после такого матча. Я не хочу сказать что-то лишнее из-за эмоций. Мы сегодня проиграли. Выиграли румыны, поэтому поздравляю их с победой. Будем готовиться к следующим матчам. Там мы должны показать все, на что способны. Надо собраться и сделать правильные выводы,

– рассказал Роман Яремчук.

Напомним, что следующий матч Украина сыграет против Словакии 21 июня в 16:00 по киевскому времени.