Экс-игрок Челси рассказал, что поможет Мудрику выйти на уровень, который ожидают в клубе

В СМИ неоднократно можно услышать разные заявления относительно выступлений Михаила Мудрика в Челси. Там, в частности, утверждают, что клуб недоволен результатами футболиста.

Бывший вингер Челси Пэт Невин поделился мнениями о ситуации Михаила Мудрика. Он также сказал, что нужно украинцу для его улучшения.

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Мудрик столкнулся с большим давлением

"Это самая удивительная вещь – но просто немного успокоиться. Когда есть возможность – используй свою невероятную скорость, да, используй ее. Но используй ее разумно.

Это самое сложное, когда ты сталкиваешься с большим давлением – а он сталкивается. Ожидания были очень высокими. Он не просил себе такую сумму трансфера. Но именно из-за этого ожидания так высоки", – отметил бывший футболист.

Что мешает Мудрику на поле

Специалист намекнул на то, что украинский игрок не слишком хорошо общается на поле с командой. Мол, берет всю инициативу только на себя.

"Было бы хорошо, если бы он начал развивать понимание с другими людьми рядом с собой. Михаил очень прямолинеен, берет мяч и бежит вперед. Это здорово, я люблю это. Это действительно нужно делать. Но иногда надо, чтобы другие бежали помогать, чтобы использовать их как "ложные цели"", – заметил он.

Также Невин добавил, что у него большие надежды на Мудрика. По его мнению, Михаилу просто нужно больше времени.

"Вспомните, Арсенал хотел его, другие команды тоже. Вспомните, что у нас был Де Брюйне, у нас был Салах. И в Челси у них не ушло. Иногда некоторым игрокам немного больше времени", – сказал Невин.

Выступления Мудрика в этом сезоне