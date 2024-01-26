Ноль шансов, – Клопп сделал мощное обещание для болельщиков Ливерпуля

Появившаяся 26 января информация шокировала поклонников английского Ливерпуля. Текущий сезон-2023/2024 станет последним для Юргена Клоппа во главе "мерсисайдцев".

По окончании сезона к рулю Ливерпуля придет новый главный тренер. Однако с Юргеном Клоппом, у которого контракт с клубом как раз к концу этого сезона, идет просто огромная эпоха "мерсисайдцев".

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Болельщики Ливерпуля умилены этим обещанием

После этой информации еще пока главный тренер Ливерпуля Клопп несколько пообещал фанатам английского клуба. Этими словами немецкий специалист показал, как сильно он благодарен Ливерпулю и какую часть в его жизни играет этот английский гранд.

Прежде всего Клопп еще и не исключил тот факт, что после окончательного ухода из клуба будет иметь годовую паузу в тренерстве.

Я иду, но могу сказать одно – я никогда не буду тренировать другой клуб в Англии. Только Ливерпуль, это 100%. Просто невозможно работать в другой команде в Англии. Я слишком люблю и уважаю Ливерпуль. У меня даже мысли не будут работать в другой команде в Англии., если поступит предложение. Ноль шансов. Ливерпуль – это большая часть моей жизни. Я и моя семья чувствуем себя здесь как дома. Думаю, я вообще год не буду тренировать,

– заявил Юрген Клопп.

Отметим, что Клопп имеет все шансы, чтобы громко хлопнуть дверью в своем последнем сезоне во главе Ливерпуля. После 21-го сыгранного тура "мерсисайдцы" лидируют в АПЛ, набрав 48 баллов. Превосходство над вторым МанСити составляет 5 очков. Таково же преимущество над третьим Арсеналом и четвертой Астон Виллой, у которых тоже по 43 пункта в активе.

Ливерпуль– единственный английский клуб в тренерской карьере Клоппа

В октябре 2015 года впервые пересеклись дороги Ливерпуля и Клоппа. Их взаимная любовь длилась почти долгие 9 лет.

Во главе английского клуба Юрген уже провел 464 матча и привел Ливерпуль в 7 трофеев.

В двух сезонах 2018/2019 и 2019/2020 был признан лучшим тренером года.

В сезоне-2018/2019 привел "мерсисайдцев" к победе в Лиге чемпионов.

28 января Ливерпуль проведет свой ближайший матч в рамках четвертого круга Кубка Англии против Норвича.