Сокрушительный второй тайм: Украина одержала разгромную волевую победу на старте ЧМ по минифутболу

В четверг, 26 октября, прошли первые матчи чемпионата мира по минифутболу. Турнир проходит в Объединенных Арабских Эмиратах и продлится до 4 ноября.

Украина – Алжир 9:1

Участвует в нем и сборная Украины. "Сине-желтые" по итогам жеребьевки оказались в группе С вместе с Чехией, Алжиром и Таиландом, пишет 24 Канал.

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В стартовом матче группового этапа Украина встречалась с Алжиром, который в срочном порядке заменил на мундиале Израиль, потому что тот не смог отправиться на турнир из-за войны. "Сине-желтые" одержали разгромную победу, хотя матч начинался очень непросто.

На восьмой минуте алжирцы реализовали свой момент и вышли вперед благодаря голу Хосида Амина Идриси. Дмитрий Бровко уже через минуту сравнял ударом со штрафного счет в матче, который до перерыва уже не менялся.

После первого тайма казалось, что стартовый поединок может закончиться проблемами для "сине-желтых", однако вторая половина встречи оказалась гораздо успешнее для нашей национальной команды. Украина забила сразу 8 голов, не пропустив ни одного. Главным героем матча стал Андрей Слинкин, оформивший хет-трик.

Таким образом, Украина вышла на промежуточное первое место в группе (другая пара еще не сыграла свой матч).

. ЧМ-2023 является вторым турниром в истории, в котором "сине-желтые" принимают участие. Дебютное выступление было в 2019 году, и тогда наша сборная дошла до четвертьфинала.

Следующий матч украинцы проведут против Таиланда 28 октября, а завершат групповой этап игрой с Чехией 30 октября. В 1/8 финала выйдут две лучшие сборные квартета.

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