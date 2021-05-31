ЧМ по хоккею-2021: Швеция продолжает борьбу, Финляндия вышла в плей-офф

Сборной Швеции по хоккею для сохранения реальных шансов выйти в плей-офф нужно было побеждать Словакию, и команда справилась со своей задачей.

Швеция – Словакия 3:1

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Шведы, пропустив первыми, смогли обыграть команду Словакии.

Обе сборные находятся в зоне плей-офф своей группы, но судьба путевок во второй раунд ЧМ-2021 решится в последние игровые дни предыдущего этапа.

Финляндия – Латвия 3:2 ОТ

Во втором поединке группы В сборная Финляндии в роли лидера турнирной таблицы играла со сборной Латвии. Финляндия выиграла у Латвии в овертайме и гарантировала себе плей-офф.