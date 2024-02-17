Украина попала в топ-5: результат женской эстафеты на ЧМ-2024 по биатлону

Субботнюю программу чемпионата мира по биатлону открывала женская эстафетная гонка. Золотые медали в этой дисциплине завоевали французские биатлонистки.

Сборную Украины в женской эстафете представляла четверка в составе Ирины Петренко, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Кристины Дмитренко. Украинки уже выступали таким составом на Кубке мира, а потому были надежды на удачное выступление, пишет 24 Канал.

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Обошлись без штрафных кругов

Первой из украинок начала эстафету Ирина Петренко. Она использовала лишь один дополнительный патрон. Однако в скорости украинка уступала соперницам и передала эстафету на десятом месте.

Юлия Джима сумела подняться на седьмое место. Олимпийская чемпионка безупречно отстреляла на первом огневом рубеже, а на втором использовала один дополнительный патрон.

Третий этап эстафеты достался Анастасии Меркушиной. Украинская биатлонистка использовала пять дополнительных патронов и все же сохранила для Украины седьмое место.

Финишерка сборной Украины Кристина Дмитренко "чисто" отстреляла "лежку", но на "стойке" использовала три дополнительных патрона. Однако наша команда обошлась без штрафных кругов. Это позволило Дмитренко финишировать пятой.

Победу в женской эстафете праздновала сборная Франции, которая выступала в составе Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Софи Шово и Жюлии Симон. "Серебро" досталось Швеции, а "бронза" – представительницам Германии. Отметим неудачное выступление сборных Норвегии и Италии – действующих чемпионок мира.

Результат женской эстафеты на ЧМ-2024 по биатлону

1. Франция (2+11) 1:15:00.8 часа

2. Швеция (1+12) +38.3

3. Германия (0+9) +1:14.2

4. Эстония (0+11) +1:40.1

5. Украина (0+10) +2:08.8

(0+10) +2:08.8 6. Польша (0+3) +2:14.6

Субботнюю программу чемпионата мира по биатлону завершит эстафета среди мужчин. Гонка начнется в 17:00 по киевскому времени.