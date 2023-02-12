Йоханнес Бе идет за рекордом Бьерндалена на ЧМ, Пидручный снова в топ-10 в персьюте

Четвертый соревновательный день ЧМ-2023 по биатлону в немецком Оберхофе заканчивал мужской персьют. Дмитрию Пидручному чуть-чуть не удалось, чтобы заехать в цветы.

Норвежцы продолжали свою гегемонию в Оберхофе. Йоханнес Бе уже с первой стрельбы сохранил лидерство и в одиночестве проводил гонку. Первую часть персьюта младший из братьев Бё прошел идеально – 10 из 10-ти, информирует 24 канал.

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Такой же сценарий гонки лидер персьюта продолжил во второй части гонки. Йоханнес выбил на стойке 10 их 10, а последний круг преследования остался лишь формальностью. Бе-младший даже позволил себе по-чемпионски поднять руку сразу после стрельбы.

Стурла Легрейд тоже чисто отстрелялся на всех четырех огневых рубежах и вышел на трассу вторым.

За "бронзу" велась борьба между Себастьяном Самуэльсоном и Тарьей Бе.

Йоханнес Бе – триумфатор персьюта чемпионата мира-2023 по биатлону. Вторым финишировал Легрейд. Третье место вырвал на последнем круге Самуэльсон.

Результаты мужской гонки преследования

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0+0+0) 33:34.5

2. Стурла Лейгред (Норвегия, 0+0+0+0) +1:11.2

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+0+2) +1:54.1

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8. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+2+0) +2:52.0

20. Антон Дудченко (0+0+1+1) +3:59.2

39. Артем Прима (1+0+1+2) +5:25.9

40. Богдан Цымбал (0+1+2+1) +5:38.8

Почти идеальное начало для украинцев

Дмитрий Пидручный стал первым биатлонистом, прервавшим норвежские баталии на старте преследования. Украинец вышел на трассу под пятым номером. Также Украину в мужском персьюте представляли Антон Дудченко, Богдан Цимбал и Артём Прима.

Пидручный не стал сразу бросаться в бой и кое-что проигрывал конкурентам на первом круге. Лидером после первой стрельбы вышел Йоханнес Б. Его старший брат Тарьёй тоже не ошибся. Подручный последовал примеру норвежцев и выбил 5 из 5-ти.

Дудченко тоже выбил все мишени и вышел на второй круг уже 14-м, хотя стартовал 21-м. Цымбал отработал на ноль свою первую лежку и стал уже 25-м.

К сожалению, Прима прервал точную стрельбу украинцев во время густого тумана в Обергофе – один промах был в пассиве Артема. Во второй круг Прима вышел 49-м.

Топ-5 для Пидручного

Бе-младший в одиночестве ехал на втором круге и даже имел право на одно изъян. Но Йоханнес отстрелялся точно. Гонка за Йоханнесом продолжилась. Норвежцы продолжат выбивать все мишени, что и сделал Пидручный. Дмитрий вышел из второй стрельбы уже четвертым. Отставание до третьей позиции составляло уже 17 секунд.

Дудченко вслед за капитаном сборной Украины выбил ноль. Антон вышел на дистанцию 13-м. Еще одну ступеньку украинец сбросил благодаря точной стрельбе.

Цымбал не смог поддержать стрельбу Дудченко и Подручного – один промах. А вот Прима реабилитировался, закрыв пять из пяти. Ребята занимали 30-е и 33-е места соответственно.

Йоханнеса не остановить

На третьей стрельбе братья Бе развелись. Иоганнес прошел огневой рубеж "чисто", а вот Тарьей промахнулся дважды. Вместо этого вторым стал Стурла Легрейд.

К сожалению, не задалась третья стрельба в Пидручном. Дмитрий выбил всего три из пяти мишеней и опустился уже на 10-е место.

Дудченко тоже не выбил одну мишень и вышел на предпоследний круг 17-м.

Прима опередил Цимбала благодаря меньшему количеству промахов – один против двух у Богдана. Соответственно на предпоследний круг украинцы пошли 33-м и 40-м соответственно.

Чемпионский круг Бе-младшего

Бе-младший будто из пулемета выбил 5 из 5-ти и пошел на последний для себя чемпионский круг. Легрейд тоже выбил все мишени, но отставал от лидера на 1 минуту 12 секунд.

На последнем огневом рубеже самая большая борьба была за "бронзу". Кристиансен и Бе-старший пошли на два штрафных круга. Чем не смогли воспользоваться соперники, тоже ушедшие на дополнительные метры.

Последняя стрельба была безупречна от Пидручного – Дмитрий вышел на последний круг 7-м.

Другие украинцы промахнулись на стрельбе: Дудченко – один промах, Прима – два, а Цымбал однажды не попал в мишень.

Подручный второй раз подряд заехал в топ-10 – восьмое место. Еще одно замечательное выступление Дмитрия после перенесенной операции на разорванном мениске. Дудченко показал второе лучшее время среди украинцев – 20-й результат.

Прима и Цимбал пересекли финишную прямую соответственно на 39-й и 40-й позициях.