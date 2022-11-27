Сенсационный результат на ЧМ-2022 привел к массовым столкновениям сразу в двух странах Европы

События на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре привели к стычкам в другой части мира – в Бельгии и Нидерландах. Там футбольные болельщики устроили беспорядки.

В воскресенье, 27 ноября, сборная Бельгии играла против Марокко на чемпионате мира. Неожиданно для всех, матч закончился победой африканской сборной.

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Сразу после этого в Бельгии вспыхнули массовые стычки. Но не со стороны бельгийцев из-за поражения их сборных. Так выходцы из Марокко праздновали победу своей команды на турнире.



Марокканские болельщики празднуют победу своей команды над Бельгией на ЧМ-2022 / фото twitter.com/RealMiBaWi

Празднование сразу быстро превратилось в погром. Десятки мятежников переворачивали и поджигали автомобили, поджигали электросамокаты и забрасывали машины кирпичом.

Полиция прибыла после того, как один человек получил травму лица. Поэтому правоохранители были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ для разгона толпы в Брюсселе. Там же задержали около десятка человек. Еще восемь задержаны в другом бельгийском городе Антверпен.



Последствия беспорядков в Брюсселе / Фото twitter.com/DongmaSeng

Но стычки с марокканскими болельщиками были не только в Бельгии, но и в соседних Нидерландах. Двое полицейских получили ранения в Роттердаме. Там стражи порядка пытались разогнать группу из 500 футбольных болельщиков, которые забросали полицейских файерами и стеклом.

Есть сообщения о беспорядках и в других нидерландских городах – Амстердаме и Гааге.