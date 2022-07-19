Выбрался из оккупации на подиум: Проценко принес Украине первую медаль ЧМ-2022 по легкой атлетик

В американском Юджине в разгаре проходит чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Андрей Проценко стал автором первой награды Украины на этом престижном старте.

Невероятная история Проценка

34-летний Андрей Проценко был единственным среди украинцев, выступавшим в финале прыжков в высоту среди мужчин. Легкоатлет выбрался из-под оккупации из родного Херсона и смог переписать свою личную спортивную историю, пишет 24 канал.

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Стартовал украинец с высоты 2.19 метра. Но в шаге от краха Проценко находился на следующей высоте – 2.27, которую смог взять только с последней третьей попытки.

После чего Андрей собрался и показал два отличных прыжка на 2.30 и 2.33 метра. Такой результат позволил ему запрыгнуть, в прямом смысле этого слова, на третье место пьедестала.

Проценко попытался улучшить свой результат на 2.35 и 2.37. Но три попытки в целом были неудачными.

Андрей Проценко – бронзовый призер чемпионата мира-2022 в Юджине. Он впервые в карьере получил медаль ЧМ на открытом помещении. Проценко открыл счет наград в украинской копилке на этом чемпионате мира.



Призеры по прыжкам в высоту на ЧМ-2022 / Фото News 1

Опередили украинского прыгуна только катарец Мутаз Эсса Баршим, которому удалось покорить планку на 2.37 и Ву Сан Зекку из Кореи, который стал вторым с результатом 2.35.

Олимпийский чемпион в Токио Джанмарко Тамбери из Италии показал идентичный результат с Проценко 2,33. Но украинец добился такого результата при меньшем количестве попыток.

Призеры по прыжкам в высоту (в метрах)

Мутаз Баршим (Катар) – 2.37 Ву Санхек (Республика Корея) – 2.35 Андрей Проценко (Украина) – 2.33

Напомним, что в женский финал по прыжкам в высоту отобрали две из трех украинок – Ярослав Магучих и Ирина Геращенко. К сожалению, Юлия Левченко не смогла пройти квалификацию.