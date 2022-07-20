Легкоатлетка Магучих выиграла "серебро" на чемпионате мира-2022 по прыжкам в высоту

В американском Юджине продолжается чемпионат мира по легкой атлетике-2022. На счету украинской команды уже две награды.

Второе подряд "серебро" чемпионата мира

Еще до самого старта турнира украинские болельщики возлагали большую надежду на женскую команду по прыжкам в высоту. Ведь сразу три наших спортсменки входят в топ-10 мирового рейтинга, пишет 24 канал.

Кстати Выбрался из оккупации на подиум: Проценко принес Украине первую медаль ЧМ-2022 по легкой атлетике

Сразу две украинки закончили свое выступление в топ-4 на чемпионате мира-2022. Ярослава Магучих – вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту!

Ярославу вместе с Ириной Геращенко удалось преодолеть квалификацию, еще одна украинка – Юлия Левченко осталась вне финала.

Отметим, что в этом году уровень финала ЧМ был одним из самых высоких в истории мировых первенств. Сразу восемь атлеток взяли высоту 1.96 метров – последний раз что-то подобное было в 2009 году, когда семь атлеток ее взяли.

Среди преодолевших 1.96 метров были и две украинки: Магучих без всякой ошибки стартовала (1.89 метров, 1.93 метров, 1.96 метров), Геращенко использовала одну вторую попытку. Далее – обе украинки взяли 1.98 м с первой попытки!

После преодоления 1.98 метров в секторе осталось только пять атлеток, где опять же было две украинки.

Высоту 2.00 метра взяли четверо атлеток! Австралийка Элеонор Паттерсон сделала это с первой попытки, тогда как Магучих – со второй, и она обошла украинку. Геращенко и итальянка Елена Валортигара тоже выполнили удачные прыжки со второй попытки.

Уже на высоте 2.02 метра болельщиков ожидала развязка – с первой попытки ее смогла взять Паттерсон! Магучих снова удалось покорить планку только со второй попытки, а Валлортигара и Геращенко не покорили планку. Это значит, что итальянка финишировала третьей, а украинка Ирина Геращенко с личным рекордом (впервые прыгнула на 2.00 метра) четвертая.

Судьбу чемпионства разыгрывали на 2.04 метра – обеим спортсменкам не удалось взять эту высоту. А значит, за попытками австралийка обошла украинку (благодаря 2.02 метра с первого прыжка) и стала чемпионкой мира.

Призерки финала прыжков в высоту

Ярослава Магучих - второй раз подряд получила "серебро" чемпионата мира, а Ирина Геращенко на втором глобальном турнире подряд (Олимпиада-2020) финишировала четвертой.

1. Элеонор Паттерсон (Австралия) – 2.02 метра

2. Ярослава Магучих (Украина) – 2.02 метров

3. Елена Валортигара (Италия) – 2.00 метров

4. Ирина Геращенко (Украина) – 2.00 метров

Еще одну награду для Украины получил Андрей Проценко. Он стал бронзовым призером по прыжкам в высоту. Это просто фантастический результат, потому что спортсмен пробыл несколько месяцев в оккупации.