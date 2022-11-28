Удачная замена: Южная Корея забила гол благодаря игроку, который за мгновение до этого вышел на поле

Сборная Южной Кореи на ЧМ-2022 в матче против Ганы пропустила два гола в первом тайме. Но после перерыва сумела и сама забить в ворота соперников.

Южная Корея в первом мате на ЧМ-2022 сыграла против Уругвая. Матч закончился вничью 0:0, а также отметился тем, что обе команды не нанесли ни одного удара в створ ворот.

Свою не слишком удачную игру в атаке корейцы продолжили и в игре против Ганы. В первом тайме снова ни одного удара в площадь ворот. Сами же пропустили дважды.

Как это было Два удара – два гола: Гана дважды забила Южной Корее, которая завалила соперника угловыми

Во втором тайме на 57-й минуте в Южной Корее на поле вышел Ли Кан Ин. А уже через минуту игрок подключился к атаке и отдал результативный пас на Чо Ки Сына, который головой и сократил отставание в счете. Для корейцев этот гол стал первым на ЧМ-2022.

За три минуты Чо Ки Сын забил и второй го в этом матче, сровняв счет.

Видео первого гола Чо Ки Сына в матче Южная Корея – Гана