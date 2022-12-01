Матч чемпионата мира впервые рассудит женская бригада арбитров

Финальный матч группового этапа ЧМ-2022 между Германией и Коста-Рикой войдет в историю. Он станет первым матчем на чемпионатах мира, судить в котором будет женская бригада арбитров.

Председательствует в матче француженка Стефани Фраппар. Она уже стала первой женщиной-арбитром на ЧМ, когда была назначена четвертым арбитром на матч между Мексикой и Польшей.

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Первая женская бригада арбитров

В этот раз французская судья станет главным арбитром матча. Компанию ей также составят бразильянка Неуза Бек и мексиканка Карен Диас Медина.

Мы знаем о давлении, но я думаю, что мы не изменим себе. Будьте спокойны, сосредоточены, сконцентрируйтесь и не думайте слишком много о СМИ и все, просто сосредоточьтесь на поле,

– подчеркнула Стефани Фраппар.

К слову, в 2020 году она стала первой женщиной, судившей матч мужской Лиги чемпионов. Также арбитр стала первой женщиной, возглавившей матч большого мужского турнира, когда Ливерпуль и Челси встретились в рамках Суперкубка Европы 2019 года.

В список из 36 главных арбитров матчей чемпионата мира-2022 вошли 3 женщины. Кроме Стефани Фраппар, это также Салима Мукансанга из Руанды и Йошими Ямасита из Японии.