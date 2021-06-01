ЧМ-2021 по хоккею: Канада проиграла и может не выйти в плей-офф, Швейцария победила британцев

На Чемпионате мира по хоккею-2021 завершается групповой этап, по итогам которого определяются участники плей-офф. Во вторник, 1 июня, были сыграны очередные матчи последнего тура.

Канада – Финляндия 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) 2:3 по буллитам

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Сборная Канады не смогла одержать победу в ответственном матче против Финляндии. Канада дважды выходила вперед, но финны сравнивали счет.

Команды не смогли определить более сильного в овертайме, поэтому судьба игры решалась в серии буллитов. Здесь удача была на стороне действующих чемпионов мира.

Финляндия уверенно вышла в плей-офф. Зато Канада, хоть и занимает нужное третье место, рискует не попасть в плей-офф. Канадцам угрожают Германия и Латвия, которые сыграют очный матч.

Канаде нужно, чтобы Латвия или Германия выиграли матч в основное время. Если в поединке будет овертайм, то Германия и Латвия гарантированно наберут одно очко.

При равенстве очков Латвия и Германия опережают Канаду благодаря победам в очных матчах.

Канада – Финляндия видеообзор

Швейцария – Великобритания 6:3 (2:1, 4:1, 0:1)

В другом матче Швейцария, которая лидирует в группе A, уверенно победила Великобританию. Швейцарцы забросили 6 шайб за первые два периода.

Британцы же ответили по одной шайбе в каждом периоде.

Швейцария – Великобритания видеообзор

В группе A определились все участники плей-офф. Кроме Швейцарии, в матчах на вылет сыграет Чехия, Словакия и Олимпийский комитет России. Из группы B, кроме финнов, досрочно вышли США.