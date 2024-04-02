"Он должен утомить Усика": Чисора дал совет Фьюри на бой с украинцем

Дерек Чисора поделился ожиданиями от поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Звездный британский боксер верит в победу Тайсона Фьюри.

В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Дерек Чисора сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился звездный британский боксер Дерек Чисора. По его словам, Тайсон Фьюри должен побеждать украинца.

"Фьюри может попытаться нокаутировать его, чтобы что-то доказать, но я не думаю, что он должен пытаться это делать. Он должен попытаться боксировать и просто делать это.

Но помните, что все знают, что он должен утомить Усика, чтобы нокаутировать его", – сказал Дерек Чисора.

Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.