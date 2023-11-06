Боксер, сражавшийся с Усиком и Фьюри, назвал привлекательнее битву, чем поединок за абсолют

Уже в ближайшую зиму предстоит бой за абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Победитель этого поединка станет первым в истории хевивейта абсолютом, обладающим сразу четырьмя поясами.

Более статусное и интригующее сражение сложно представить, однако другого мнения 39-летний тяжеловес Дерек Чисора. По его мнению, в хевивейте есть элитные боксеры, которые могут устроить более яркое шоу.

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Чисора назвал бой, который станет интереснее битвы за абсолют

Опытный боксер, который на протяжении карьеры выходил в ринг и с Александром Усиком, и с Тайсоном Фьюри, не считает, что бой между ними наиболее интересен в это время. По мнению Чисоры есть битва, которая больше привлекает поклонников бокса.

Все мы ожидали, что Усик и Фьюри выйдут в ринг в этом году. Мы этого хотели, но знаете что? Это уже не самый большой и интересный бой. Поединок Джошуа против Уайлдера я считаю большим боем, чем Усик – Фьюри. Все ждут поединка Джошуа и Уайлдера,

– заявил Чисора.

Отметим, что окончательная дата боя между Усиком и Фьюри по-прежнему остается неизвестной. По словам промоутера украинского чемпиона, поединок не состоится 23 декабря, а перенесен на 2024 год, в ближайшие дни должно появиться больше конкретики.