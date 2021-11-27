Чешка Давыдова выиграла дебютную в сезоне гонку Кубка мира по биатлону, две украинки в топ-25

В шведском Эстерсунде индивидуальной гонкой среди женщин стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Сборная Украины была представлена Анастасией Меркушиной, Юлией Джимой, Валентиной Семеренко и Екатериной Бех.

Также Украину должна представлять Ирина Варвинец, которая выступает в новом сезоне под фамилией Петренко, но 29-летняя украинка снялась из-за проблем с желудком.

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Ход гонки

Чемпионкой первой гонки сезона стала чешка Маркета Давыдова. С четырьмя нулями она опередила ближайшую преследовательницу Лизу Терезу Гаузер на 1:17 минуты. В топ-3 – немка Дениз Геррманн.

Среди претенденток на высокие места в индивидуальной гонке среди украинок оказалась Юлия Джима. Однако главной претенденткой на подиум в составе сборной Украины стала Джима, а Валентина Семеренко. До последнего огневого рубежа 35-летняя биатлонистка шла в топ-4, не допустив ни малейшего недостатка. И имела теоретические шансы на попадание в топ-3 при чистой стрельбе и высокой скорости.

19 из 20 мишеней Семеренко удалось закрыть. Кроме последней мишени, которая означала для нее минуту штрафа. С таким результатом Валентина Семеренко могла цепляться только за седьмую позицию, но и ее не удержала – на последнем круге украинка многое проиграла в беге и финишировала 17-ой.

Юлии Джими помешали финишировать в топ-10 три штрафных минуты. Еще на первой стрельбе Джима не закрыла две мишени, и хотя отстреляла чисто следующие два огневых рубежа, на последнем допустила еще одну оплошность. В итоге Джима заняла 22-е место.

Относительно результатов других украинских биатлонисток, Анастасия Меркушина с тремя штрафными минутами осталась за пределами топ-70. А вот у Екатерины Бех работа на огневых рубежах не сложилась – семь штрафных минут. С таким результатом она даже не попала в топ-100.

Кубок мира по биатлону, Эстерсунд, женская индивидуальная гонка

1. Маркета Давыдова 42:43.5

2. Лиза Тереза ​​Гаузер +1:17.7

3. Дениз Геррманн (Германия, 0+1+0+0) +1:23.0

…

17. Валентина Семеренко (Украина, 0+0+0+1) +3:11.4

22. Юлия Джима (Украина, 2+0+0+1) +3:27.6

71. Анастасия Меркушина (Украина, 2+1+0+0) +6:06.2

107. Екатерина Бех (Украина, 2+1+3+1) +9:47.7