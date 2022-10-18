Черноморец продолжает "топиться" на дне таблицы УПЛ после поражения от Зари: видеообзор

Заря в 8-м туре УПЛ сыграла в гостях у одесского Черноморца. 18 октября стал победоносным днем для луганского клуба.

Черноморец – Заря 0:4

Голы: Булеца, 17, Кирюханцев, 30, Русин, 45, Шахов, 86

Заря приехала к аутсайдеру УПЛ-2022/2023. Поэтому прогнозировалось, что игра будет в одни ворота, пишет 24 канал.

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17 минут Черноморец удерживал свои ворота "сухими". Бутко классно подключился к контратаке. Выстрел Богдана нашел ногу Булецы, который вплотную засунул мяч в ворота одесситов. Вот так счет встречи был открыт 0:1.

Ровно 13 минут понадобилось гостям из Луганска, чтобы удвоить преимущество. И снова потеря мяча футболистами Черноморца в центре поля закончилась результативно для Зари. Кирюханцев на завершающей стадии атаки прошил сетку ворот "моряков" – 0:2.

На этом гости в первом тайме не остановились и продолжили избиение соперника. Гол в раздевалку оформил Русин. Кирюханцев в этом эпизоде ​​уже ассистировал партнеру по команде. Назарию ничего не оставалось, как пробил под дальнюю стойку владений Черноморца.

Заря пошла на перерыв с комфортным преимуществом в счете 0:3 и уже фактически сделала уверенный шаг к победе в этой встрече.

Матч в одни ворота

После отдыха Булеца зарядил из-за пределов штрафной – вратарь Черноморца отбил перед собой, но на добивании не было никого из игроков Зари.

Одесситы ответили плотным дальним ударом от Политила – Мацапура перевел мяч на угловой.

На экваторе второго тайма Шахов разрядил свою пушку. Но мяч пролетел мимо ворот.

В конце матча Шахов все-таки забил. Как ни ногой, так головой. Евгений отметился дебютным голом в футболке Зари после розыгрыша углового.

Заря разбила Черноморец со счётом 0:4. Одесситы никак не могут выбраться из основ таблицы УПЛ – последнее 16-е место, набрав жалкие 2 очка.

Заря приближается к лидерам – 5-я позиция и 13 баллов.

Черноморец – Заря: видеообзор матча