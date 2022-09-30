Черноморец подписал форварда из Конго: игрока презентовали в одесском метро – видео

Кевин Кубемба стал игроком одесского клуба. Команда решила пофантазировать и вообразить футболиста в несуществующем метро Одессы.

Трансферное окно в Украине закрывается позже других европейских лиг. Если большинство клубов перестали подписывать игроков в начале сентября, то у УПЛ такая возможность исчезла только 30 сентября.

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Перед самым закрытием окна интересный трансфер провернул одесский Черноморец. "Черно-синие" объявили о подписании форварда Кевина Кубембы.

Интересно, что на презентационном постере конголезец позирует в одесском метро, при том что в этом городе нет метро. Кевин должен стать заменой Назарию Русину, который летом перешел в Зорю.

Презентация Кевина Кубембы:

29-летний игрок имеет богатую карьеру. За нее он успел сыграть за французские Амьен, Лилль, Брест и Бург-Перрона. В общей сложности во Франции он забил семь мячей за 5 лет.

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Также у него есть опыт игры в Бельгии (Сент-Трюйден), Азербайджане (Сабах и Сабаил), Болгарии (ЦСКА София) и Малайзии (Куала Лумпур Сити). За сборную Кубемба сыграл 8 поединков.