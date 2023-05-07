Днепр-1 победил Черноморец в матче с двумя нереализованными пенальти: видеообзор

В воскресенье, 7 мая, в Одессе прошел матч 25-го тура УПЛ между командами Черноморец и Днепр-1. Команда Кучера благодаря победе над "моряками" продолжает чемпионскую гонку.

Черноморец – Днепр-1 1:2

Гол: Алефиренко, 54 – Назаренко, 57, Довбик, 82

Игра одесской команды в весенней части чемпионата стала сюрпризом для специалистов и болельщиков. В свою очередь команда Кучера демонстрирует нестабильные результаты, теряя драгоценные очки, пишет 24 Канал.

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Судья чуть не испортил матч

В первом тайме гости имели территориальное преимущество и владели мячом. Однако "моряки" четко защищались и отводили угрозу подальше от ворот Паста.

Все изменилось во второй 45-минутке. Сначала лучший бомбардир одесситов Алефиренко наказал Рыбака за опрометчивый выход из ворот. 1:0 – "моряки" повели в счете.

Не успели игроки Черноморца насладиться празднованием гола, как получили ответный мяч. Александр Назаренко оказался в нужное время в нужном месте, уверенно замкнув прострел Довбика.

Окрыленные днепряне помчались вперед. На 62-й минуте поединка Рубчинский упал на линии штрафной и арбитр без колебаний указал на одиннадцатиметровый. Повтор момента показал, что игрок Черноморца не касался хавбека Днепра-1. К отметке подошел Довбик, который со второй попытки забил гол. Однако рефери отменил взятие ворот из-за нарушений со стороны Паста.

Повторный удар лучшего бомбардира УПЛ парировал опытный голкипер "моряков". Справедливость победила в моменте с сомнительным пенальти.

Команда Кучера не собиралась терять чемпионские очки и усилила давление на ворота Паста. За 8 минут до завершения встречи днепряне добились своего. Довбик реабилитировался за момент с незабитым пенальти и сменил счет в пользу Днепра-1.

Благодаря этой победе Днепр-1 сохраняет шансы на чемпионство. В активе подопечных Кучера 57 очков в активе и игра в запасе.

Черноморец остался на 11-й позиции с 26 баллами.

Видеообзор матча Черноморец – Днепр-1