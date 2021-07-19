Чемпионка 2018 года: Свитолина может не отобраться на Итоговый турнир WTA

Итоговый турнир WTA может состояться без шестой ракетки мира Элины Свитолиной. Украинка в чемпионской гонке идет лишь на 20 позиции.

Третьего подряд финала Свитолиной может не быть

26-летняя украинская теннисистка может пролететь мимо последнего турнира сезона. Элине Свитолиной нужно сделать безумный скачок в рейтинге – подняться с 20 места на 8-е.

Стоящее Особое ощущение, когда играешь за Украину, – Свитолина нацелилась на медаль Олимпиады

Восьмую строчку занимает россиянка Анастасия Павлюченкова. В ее активе 2029 очков. У украинки же 1572 балла. Между теннисистками пропасть аж в 457 пунктов. Элина впервые с 2017 года может не отобраться на этот турнир.

В 2018 году Свитолина победила на Итоговом турнире в Сингапуре. В финале наша теннисистка одолела американку Слоан Стивенс (3:6, 6:2, 6:2).

В следующем 2019 году украинка едва не защитила звание чемпионки. Свитолина дошла до финала, в котором обидно уступила австрийке Эшли Барти (4:6, 3:6).

Лидирует в чемпионской гонке Эшли Барти из Австралии (5381). Сразу за ее спиной располагается чешка Барбора Крейчикова (3778). Тройку лидеров замыкает представительница Беларуси Арина Соболенко (3538).

В восьмерку лучших теннисисток Porshe Race Single также входят: Ига Свёнтек (Польша), Каролина Плишкова (Чехия), Наоми Осака (Япония), Гарбинье Мугуруса (Испания).

Впереди Свитолину ждет выступление на Олимпиаде-2020 в Токио. Украинка уже прилетела в Японию.