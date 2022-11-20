Автогол и мяч в "раздевалку": Кривбасс уступил в родном городе Металлисту 1925 – видео

Первая домашняя игра Кривбасса на стадионе "Горняк" в Кривом Роге завершилась поражением Металлиста 1925. Команда Вернидуба пропустила два гола в первом тайме.

Кривбасс получил разрешение от военной администрации Днепропетровщины на проведение матча в Кривом Роге. Все предыдущие домашние встречи Кривбасс играл в Киеве или Львове.

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Но возвращение в родной город не оказалось фартовым. К тому же погода не способствовала хозяевам поля показать качественный футбол.

Начало матча стало холодным душем для подопечных Вернидуба. На 8-й минуте форвард Кривбасса Роман Дебелко срезал мяч в свои ворота, после подачи Габелка со штрафного.

Видео автогол Дебелка

Через несколько минут игроки Кривбасса могли сравнять счет в игре, однако удар Хомченовского только стряхнул снег с каркаса ворот.

В конце первого тайма нападающий харьковчан Андрей Борячук удвоил преимущество гостей.

Видео гола Борячука

Замены Вернидуба во второй половине игры не изменили ход событий на поле. Так что финальный свисток арбитра зафиксировал победу Металлиста 1925 года со счетом 2:0.

Кривбасс – Металлист 1925 0:2

Голы: Дебелко, 8 (авт.), Борячук, 44

Кривбасс: Сарнавский – Дибанго (Стецьков, 46), Вернидуб, Ловрич, Якимец – Банада, Капич (Татарков, 46) – Волошин (Устименко, 73), Хомченовский, Задерака (Микитишин, 60) – Дебелко (Хобленко, 59)

Металлист 1925: Мозиль – Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков – Вачиберадзе – Ременюк, Кравченко (Ткачук, 90), Габелок, Русин (Дмитренко, 78) – Борячук (Чирук, 67).

Тренерский тандем харьковчан Эдмар-Голодюк одержал вторую победу подряд. Теперь в активе Металлиста 1925 17 баллов. Кривбасс сохранил 13 место в турнирной таблице. У команды Вернидуба 12 очков.