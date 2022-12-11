Определились все участники полуфинала ЧМ-2022: кто с кем сыграет и когда матчи

На чемпионате мира по футболу сыграли все матчи 1/4 финала. Следовательно, определились четыре сборные, которые будут бороться за медали Мундиаля.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре продолжает удивлять сенсационными и неожиданными результатами матчей. Впервые за всю историю мировых турниров в полуфинал пробился представитель Африки. Уникальное достижение покорилось сборной Марокко.

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В полуфинале чемпионата мира 2022 выступят две европейские сборные (Франция и Хорватия), одна Южной Америки (Аргентина), а также одна из Африки (Марокко).

Действующие чемпионы мира французы дважды выигрывали золотые награды Мундиаля (1998, 2018). Аргентина также дважды становилась сильнейшей сборной мира (1978, 1986). У команды Хорватии есть в своем активе серебряные (2018) и бронзовые награды (1998) чемпионатов мира. Для полного комплекта им не хватает только медалей высшей пробы.

Сборная Марокко уже побила все рекорды африканских команд в истории турнира. Однако подопечные Валида Реграги попытаются доказать, что полуфинал – это не предел их возможностей.

Матчи 1/2 финала ЧМ-2022

13 декабря

21:00. Хорватия – Аргентина

14 декабря

21:00. Франция – Марокко

Победители полуфинальных матчей разыграют золотые и серебряные награды чемпионата мира 18 декабря, а неудачники проведут поединок за третье место (17 декабря).