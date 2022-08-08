Лузан завоевала второе "золото" чемпионата мира-2022: победное видео

В канадском Галифаксе закончился чемпионат мира-2022 по гребле. Украина получила 5 наград, две золотые медали завоевала олимпийский призер у Токио Людмила Лузан.

Золотой дубль от Лузан

Людмила Лузан принесла Украине еще одно "золото" в заплыве на 500 метров в каноэ-одиночке. Украинка преодолела эту дистанцию ​​за 2:22,34, пишет 24 канал.

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Наша титулованная гребля в драматическом стиле опередила соперницу. Отрыв от ближайшей конкурентки из Канады Софьи Дженсен составил всего 0,87 секунды.

Лузан оформила золотой дубль на чемпионате мира-2022.

Напомним, что Людмила стала чемпионкой мира на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке. Также Лузан завоевала "серебро" в паре с Анастасией Четвериковой в заплыве на 500 метров.

Видео победного заплыва Лузан

В этот день Украина завоевала еще одну награду. "Бронзу" в каноэ-четверке завоевала мужская четверка на дистанции 500 метров. Наша команда выступала в следующем составе: Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк, Тарас Мищук.

Время нашей команды на финише составило 1:40.52.

Украина закончила чемпионат мира-2022 с 5 наградами – 2 "золота", 1 "серебро" и 2 "бронзы". Наша сборная стала 7-й в общем медальном зачете.