Терпеливые Нидерланды и Аргентина на грани, итоги дня ЧМ-2022 3 декабря

Подводим итоги первых двух матчей 1/8 финала. Нидерланды взвешенно выждали свою победу против сборной США, а вот Аргентина отмучилась по неуступчивости Австралией.

На чемпионате мира-2022 подошел к концу четырнадцатый игровой день, в котором всего было забито семь голов. 24 канал подводит итоги первых двух матчей 1/8 финала.

Следите с нами Чемпионат мира по футболу 2022: календарь матчей

Матчи дня:

Нидерланды – США 3:1 (Депай, 10, Блинд, 45+1, Думфрис, 81 – Райт, 76)

(Депай, 10, Блинд, 45+1, Думфрис, 81 – Райт, 76) Аргентина – Австралия (Месси, 35, Альварес, 57 – Фернандес, 77 (автогол))

Нидерланды взвешенно победили США

Сборная США мотивированно подошла к поединку. Американцы хотели доказать, что статус андердога им не подходит, а вот Нидерланды не тратили лишние силы на атаку.

С первых минут США взяли инициативу в свои руки и не отпускали ее до конца матча. А вот Нидерланды как настоящий лев выжидали свою добычу. Они просто выбегали из защиты и забивали свои моменты. США вроде бы не хватало смелости и уверенности, чтобы довести дело до конца. Нидерландам удалось дважды отличиться в первом тайме.

Во вторую половину США сохранило свое настроение, они продолжали контролировать игру, но не ход матча. Все-таки им удалось отыграть один мяч, забив курьезный гол. Несмотря на это, оранжевые не легли под каток, а продолжили выжидать и снова забили гол. Тем самым они убили интригу матча и амбиции США.

Видеообзор матча Нидерланды – США:

Главный тренер Нидерландов Луи ван Гал снова закрывает роты своим хейтерам и ждет соперника в 1/4 финале, а звездно-полосатые попытаются снять клеймо андердога следующего ЧМ.

Австралия не смогла продолжить писать сказку

Сборная Аргентины, которая получила шанс реабилитироваться и начать писать выступления на ЧМ-2022 с чистого письма, довольно осторожно начала поединок. Австралии желания одалживать не нужно было, но они тоже не рисковали.

Команды провели откровенно скучный и невзрачный матч. Аргентина не шла сломя голову вперед, а «сокерс» просто ждали своего момента. Судьбу поединка определили мастерство Месси, ошибки австралийцев и удача.

«Футбольным кенгуру» совсем немного не хватило последнего компонента, чтобы сравнять счет и перевести матч в дополнительное время. Аргентина вымучивает поединок и готовится к поединку с Нидерландами в четвертьфинале. Героические австралийцы завершают свою красивую историю на чемпионате мира в Катаре.

Видеообзор матча Аргентина – Австралия:

Лионель Месси творит историю

Матч против австралийцев стал для Лео 1000-м в профессиональной карьере. И в нем нападающий показал себя как настоящий лидер. Именно ему удалось открыть счет закрученным выстрелом низом в дальний угол.

Для Месси этот гол стал уже девятым на чемпионатах мира. По этому показателю он смог опередить Роналду и Марадону! Столько мячей на Мундиалях имеют и Эйсебио, Феллер, Вава, Румменигге, Роберто Баджо и Давид Вилья.

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Что интересно, это был первый гол Лионеля в плей-офф. До этого нападавший отмечался только в группе. Правда, до лидера списка еще далеко, у Мирослава Клозе 16 точных ударов.