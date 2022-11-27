Итоги седьмого дня ЧМ-2022: Франция в плей-офф, Месси тянет Аргентину, первый гол Левандовски

В Катаре прошел седьмой игровой день, в котором команды забили всего 8 голов, то есть в среднем по одному на команду. Подводим итоги чемпионата мира за 26 ноября.

На чемпионат мира 2022 года завершился уже седьмой игровой день. Болельщики узнали первого участника плей-офф, а также насладились гением Месси. 24 канал подводит итоги субботы.

Следите с нами Чемпионат мира по футболу 2022: календарь матчей

Матчи дня:

Тунис – Австралия 0:1 (Дюк, 23)

(Дюк, 23) Польша – Саудовская Аравия 2:0 (Зелинский, 39, Левандовски, 82)

(Зелинский, 39, Левандовски, 82) Франция – Дания 2:1 (Мбаппе, 61, Мбаппе, 86 – А. Кристенсен, 68)

(Мбаппе, 61, Мбаппе, 86 – А. Кристенсен, 68) Аргентина – Мексика 2:0 (Месси, 64, Э. Фернандес, 87)

Франция вышла в плей-офф и разбила "проклятие чемпионов"

Команда Дешама провела практически равный поединок с датчанами, но смогли одержать победу на классе. Скандинавы неплохо защищались против чемпионов мира и даже убили с углового.

Однако свою роль сыграл гений Мбаппе. Нападающий ПСЖ удачно откликался на передачи партнеров, что позволило ему оформить дубль и вырвать победу своей команды.

Видеообзор матча Франция – Дания:

Таким образом, Франция стала первой командой, гарантировавшей себе место в 1/8 финала. Это первый чемпион мира с 2006 года, не провалившийся на следующем Мундиале. Италия (2010), Испания (2014) и Германия (2018) в статусе чемпионов мира не выходили из группы.

Месси тянет Аргентину

После провала в игре с саудами в первом туре аргентинцы попали в трудную ситуацию, когда нужно выигрывать два следующих матча в группе. К тому же команде Скалони приходится противостоять крепким мексиканцам и полякам.

С первыми "альбиселесте" с горем пополам, но справились. До перерыва у Месси и компании не было шансов на успех, но во втором тайме на авансцену вышел гений Лео.

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Сначала нападающий ПСЖ дальним выстрелом смог пробить Очоа. А когда Мексика открылась, команду Мартино добил Энцо Фернандес из паса того же Месси.

Видеообзор матча Аргентина – Мексика:

Победа оставляет аргентинцам хорошие шансы на плей-офф. Однако в последнем туре желательно выигрывать у поляков, чтобы выиграть группу и избежать встречи с Францией.

Магия Саудовской Аравии заканчивается

Сама Польша пока не очень впечатляет, но дает результат. В игре с сенсационными аравийцами команда Михневича не поразила большим количеством моментов.

Более того, у соперника было больше шансов для гола в ворота Щенсны. Правда, сам Войцех провел невероятную игру, исполнив пять сэйвов и отбив пенальти.

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Похоже, удача отворачивается от аравийцев, ведь Польша забили дважды три удара. Героем стал Левандовски, который сначала ассистировал на Зелински, а в конце игры сам воспользовался ошибкой соперника.

Видеообзор матча Польша – Саудовская Аравия:

Это был первый гол Роберта на Мундиалях. Победа дает все карты в руки "Кадри", ведь в последнем туре даже в случае поражения Аргентиной команда может выйти в плей-офф.

Австралия удивляет

В первом туре подопечные Грэма Арнольда неплохо начали против французов, но очень быстро сдулись. Забив на старте, "Соккеруз" посыпались после первого гола соперника.

Теперь же австралийцам противостоял более скромный Тунис, который, тем не менее, на равных отыграл с датчанами до этого. Команда с родины кенгуру снова забила первой, но в дальнейшем сыграла надежнее.

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Тунис куда чаще бил по воротам Райана, однако не смог создать такого давления, как Франция, чтобы соперник посыпался. К тому же нереализация подвела "орлов Карфагена".

Этот результат неожиданно поставил Австралию в очень выгодное положение. Для выхода в плей-офф "Соккерузу" нужно не проиграть Дании в последнем туре. Это вполне возможно, учитывая, что скандинавы пока не слишком впечатляют в атаке.

Видеообзор матча Тунис – Австралия: