Без Португалии Роналду: Месси назвал четырех фаворитов ЧМ-2022

Лидер сборной Аргентины высказался о главных претендентах на победу на Мундиале. Среди них есть самые "альбиселесты", которые уже дошли до четвертьфинала.

На чемпионате мира уже проходит стадия плей-офф. 16 лучших сборных вышли из группы, четыре из них уже дошли до четвертьфинала турнира.

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Среди них есть и Аргентина, считающаяся одним из главных кандидатов на золото Мундиаля. Главная звезда команды Лионель Месси выделил своих фаворитов турнира.

Бразилия играет очень хорошо. Несмотря на поражение от Камеруна, он остается одним из главных фаворитов, как и Франция. А еще Испания, хотя она и вышла в плей-офф так, как вышла. Испания играет очень хорошо, у них четкое понимание того, что они хотят сделать, когда получат мяч. Аргентина – это тоже сила, она всегда среди лучших. Перед началом турнира мы знали, что являемся одними из претендентов на победу. Надо было доказать это на поле. К счастью, мы это делаем,

– отметил Месси.

Напомним, что на ЧМ-2022 аргентинцы неудачно стартовали, сенсационно уступив Саудовской Аравии (1:2). Впрочем, после этого подопечные Скалони одолели Мексику и Польшу (обе игры – по 2:0) и выиграли группу. В 1/8 финала "Альбиселесте" прошли Австралию (2:1).

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Сам Месси также проводит успешный турнир, не забив только полякам. На его счету три гола, а всего на чемпионатах мира Лионель забил уже 9 мячей. Это на один больше, чем у Криштиану Роналду и Диего Марадоны.