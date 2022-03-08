Чемпион Украины по кикбоксингу Звонюк погиб в результате обстрела российскими оккупантами

Чемпион Украины и серебряный призер Кубка мира по кикбоксингу Евгений Звонюк погиб. Случилось это в результате обстрела российскими оккупантами.

Трагический инцидент со спортсменом случился в Чернигове.

Смотрите также Отец олимпийского призера Романчука в Нацгвардии защищает Украину от захватчиков: фото

"В Чернигове во время обстрелов российскими оккупантами погиб кикбоксер WAKO Евгений Звонюк. Покойся с миром, друг", – говорится в сообщении.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!