Чемпион Украины по кикбоксингу Звонюк погиб в результате обстрела российскими оккупантами
8 марта 2022 , 14:45Читати новину українською
Источник:Спортивный комитет Украины
Чемпион Украины и серебряный призер Кубка мира по кикбоксингу Евгений Звонюк погиб. Случилось это в результате обстрела российскими оккупантами.
Трагический инцидент со спортсменом случился в Чернигове.
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"В Чернигове во время обстрелов российскими оккупантами погиб кикбоксер WAKO Евгений Звонюк. Покойся с миром, друг", – говорится в сообщении.
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