Закроют рот европейским грандам: в Жироне отреагировала на безумный ажиотаж вокруг Довбика

Артем Довбик сделал правильный выбор, перебравшись из Днепра-1 в Жирону. Нападающий сразу стал "своим" в испанском коллективе и отлично усилил атакующую линию команды.

Трансфер украинского форварда состоялся в начале августа 2023, а Артем уже стал лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне-2023/2024. В общей сложности Довбик уже наколотил в этом сезоне 12 голов в 20-ти сыгранных матчах. Еще в его активе 6 ассистов.

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Позиция, которая не понравится конкурентам Довбика

После такой яркой игры к персоне Довбика было обращено внимание топовых клубов Европы, среди которых даже стали называть лондонское Челси, где выступает другой украинец Михаил Мудрик.

Уже начали называть сумму, за которую Жирона готова отпустить своего забивного форварда. Речь шла о 25 миллионов евро за 70 процентов прав на Артема, которыми владеют. Остальные 30% распределены поровну между Днепром-1 и датским Мидтьюлланном.

Челси готово отдать за футболиста 39 миллионов фунтов стерлингов.

Параллельно с этим в испанской печати появилась реакция Жироны на столь безумный интерес к их форварду. Ведь Довбика интересует не только Челси, но и мадридское Атлетико.

В Жирони анонсировали появление Довбика в стартовом составе на следующий матч против Атлетико Мадрид, который состоится 3 января в 22:30 по киевскому времени.

В Жирони царит покой, и никто не скрывает, что этот месяц будет напряженным. Конечно, красно-белое спортивное руководство передает покой. У команды историческая кампания, и цель – не понести никаких потерь. Довбик избегает всего этого и сосредотачивается только на своей повседневной жизни в Жироне, которая дает ему преемственность и счастье. Пока он погружен в подготовку к матчу против Атлетико Мадрид. Он будет стартовым игроком,

– говорится в новости.

Такое решение испанского клуба может не понравиться командам, желающим подписать Артема. Однако Жирона продолжает борьбу за чемпионство в Ла Лиге. Команда Мичела Санчеса после 18-ти идет на 2-м месте турнирной таблицы, набрав 45 баллов. Столько лидера чемпионата мадридского Реала.

Поэтому понятно, почему Жирона не хочет прощаться со своим главным бомбардиром команды, чтобы сохранить все шансы на "золото" сезона-2023/2024.

У Довбика есть контракт с Жироной до конца июня 2028 года.