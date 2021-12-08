Челси забил гол в ворота Зенита уже на 85-й секунде матча: видео

Челси ведет борьбу за первое место в группе Лиги чемпионов. Для этого команде следует побеждать Зенит на выезде. Начало для этого было положено уже в дебюте встречи.

Быстрый гол

Челси удалось забить гол в ворота Зенита в гостевом матче уже на 85-й секунде игры.

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"Аристократы" получили право на угловой. Подавать его отправился Баркли. Он навесил в штрафную. Уже там полет мяча продолжил Кристиансен – он головой сбросил его на дальнюю штангу. Именно туда, куда gjбежал Вернер – нападающему оставалось со считанных сантиметров отправить мяч за линию ворот, что он и сделал.

Видео гола Вернера

Челси в этом матче важно сыграть не хуже, чем Ювентус в параллельном матче. Обе команды имеют по 12 очков после 5 туров. Но Челси опережает соперника по личным встречам. Поэтому победа в матче против Зенита гарантирует им первое место в группе.