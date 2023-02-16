Время Мудрика истекает: Челси ведет переговоры по бразильской звезде ПСЖ

Михаилу Мудрику нужно как можно быстрее проходить период адаптации в лондонском Челси. Украинского вингера ждет очень серьезный конкурент.

Ряды лондонского Челси может усилить бразильская звезда Неймар. Михаилу Мудрику пора демонстрировать свой лучший футбол.

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Серьезная конкуренция

Владельцы "Челси" и "ПСЖ" уже обсудили потенциальный трансфер бразильца. Подписать Неймара "аристократы" хоитлы еще летом. Тогдашний главный тренер Челси Томас Тухель настаивал на трансфере бразильца. И даже после ухода из команды немецкого специалиста лондонский коллектив все еще заинтересован в услугах Неймара.

Владелец Челси в восторге от игры бразильского вингера. Также отмечается, что он не увидел в глазах владельца ПСЖ желания сохранить в своей команде игрока. Напротив, французы готовы отпустить футболиста с плохим имиджем, плюс ПСЖ сможет сэкономить на зарплате.

К тому же владелец Челси может предложить летом возглавить лондонский коллектив Луису Энрике. Такой ход может положительно отразиться на потенциальном трансфере Неймара, поскольку тот отыграл под руководством испанского коуча три года и выигрывал в свое время Лигу чемпионов. Неймар заинтересован в своем трансфере, поскольку устал от критики во Франции.

Бразильский и украинский вингеры