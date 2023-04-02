Не смог вытащить "аристократов" из кризиса: Челси попрощалось с Поттером

В первый день апреля 2023 года Челси дома уступил в АПЛ Астон Вилли 0:2. Уже на следующий день боссы лондонского клуба указали "на двери" Грэму Поттеру.

47-летний английский специалист пришел к рулю Челси 8 сентября 2022 года. Перед Грэмом Поттером встала сложная задача – вытащить Челси из кризиса. Но сделать это ему не удалось. Его контракт, рассчитанный до 30 июня 2027 года, был досрочно расторгнут.

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Терпение боссов Челси лопнуло

Команда под его руководством застряла в середине таблицы, занимая 10 – 11 место. Домашнее поражение от Астон Вилла (0:2) стало последней каплей в терпении боссов лондонского клуба.

Этот поединок стал последним для Грэма Поттера во главе "аристократов". Английский наставник покинул команду на 11-й позиции, имея в своем активе 38 баллов. До ближайшего соперника десятого Фулхэма отставание всего в один балл.

Лондонский клуб поблагодарил Поттера за работу. Обязанности временного главного тренера будет выполнять Бруно Сальтор – помощник англичанина Поттера.

Как Грэм Поттер поработал во главе "аристократов"

До перехода в Челси работал в другом английском клубе Брайтоне.

Во главе лондонского клуба провел 31 матч, в которых Челси одержало 12 побед при 11 поражениях. Также 8 поединков закончились мировым.

Поттер недолго продержался во главе Челси.

Английский наставник достиг лучших выступлений в еврокубках. Челси дошло уже в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет против Реала. Первый поединок состоится 12 апреля.

К слову. Уже 4 апреля Челси проведет свой первый матч АПЛ без Грэма Поттера. Соперником "аристократов" будет Ливерпуль.