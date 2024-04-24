Позорный день в истории "синих": Челси установил несколько антирекордов после украинского дерби

Во вторник, 23 апреля, состоялся перенесенный матч 29 тура Английской Премьер-лиги. Арсенал на своем поле принимал Челси.

К очному противостоянию "синие" подходили с 8-матчевой беспроигрышной серией и вернулись в борьбу за зону еврокубков. Однако на "Эмирейтс" все со старта пошло не по их плану и "канониры" деклассировали команду Почеттино со счетом 5:0, пишет 24 Канал.

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Черный день в истории Челси

Этот результат стал историческим для Челси. Они установили сразу несколько антирекордов.

"Синие" потерпели рекордное для себя поражение во всех лондонских дерби в истории АПЛ

0:5 – самое крупное поражение в истории против Арсенала. Рекорд держался с 1930 года (1:5)

В сезоне-2023/2024 команда Почеттино уже пропустила 57 голов в чемпионате – так много в АПЛ "синим" никогда раньше не забивали.

Отметим, что в этом матче участие приняли два игрока сборной Украины.

Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и провел 66 минут на поле. За это время он отдал 14 из 22 точных передач, ни разу не пробил по воротам, выполнил 1 неудачную попытку дриблинга и дважды перехватил мяч.

Александр Зинченко вышел на замену уже при счете 5:0. За последние 20 минут игры он отдал 13 из 14 точных пасов, выиграл 1 воздушную дуэль, совершил 1 перехват и успел создать 1 опасный момент.

Смотрите видеообзор матча Арсенал – Челси

После этого поражения Челси остался на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ и значительно ухудшил свои шансы на попадание в зону еврокубков. Следующий поединок "синие" проведут 27 апреля на выезде против Астон Виллы. Начало игры в 22:00.