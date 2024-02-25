Мудрик потерял шанс завоевать трофей: Челси в финале Кубка лиги уступил Ливерпулю – видео

В воскресенье, 25 февраля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся финал Кубка английской лиги. За почетный трофей боролись Челси и Ливерпуль.

Челси – Ливерпуль 0:1

Гол: ван Дейк, 118

Команда Маурисио Почеттино провально проводит текущий сезон. Выигрыш Кубка английской лиги мог стать утешением для фанатов Челси, пишет 24 Канал.

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Ожесточенная битва с двумя отмененными голами

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино не нашел место в стартовом составе для Михаила Мудрика, который остался в запасе. Зато Юрген Клопп не мог рассчитывать на ряд ведущих исполнителей из-за переполненного лазарета.

В первом тайме игровым преимуществом владели "мерсисайдцы". Однако чудеса на последнем рубеже творил голкипер Челси Петрович. Хорошие возможности забить гол имел игрок Ливерпуля Луис Диас.

"Синие" отвечали острыми контратаками. На 32-й минуте встречи Рахим Стеринг отправил шарообразного в сетку ворот "красных". После просмотра ВАР судья не засчитал гол из-за офсайда.

Во втором тайме футболисты Челси сумели выровнять игру, но острее в завершающей стадии были "мерсисайдцы". На 60-й минуте встречи Вирджил ван Дейк ударом головой прицельно замкнул навес со штрафного. Однако игроки Ливерпуля не долго радовались забитому мячу. Арбитр второй раз отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд.

Основное время поединка так и не определило победителя. На 90-й минуте на поле вышел Михаил Мудрик.

Судьбу 64-го финала Кубка лиги решил гол ван Дейка в овертайме. Во время розыгрыша углового нидерландский защитник принес 10-й трофей в истории клуба.

Видеообзор матча Челси – Ливерпуль