Чехия – Украина: где смотреть онлайн товарищеский матч

В среду, 8 сентября, сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч против команды Чехии. Болельщики смогут посмотреть этот матч онлайн, а также по телевидению.

Встреча Чехия – Украина пройдет в среду, 8 сентября, на "Дусан арене" города Пльзень и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Чехия – Украина: где смотреть

В Украине правами на показ матчей сборной Украины обладает группа каналов "Футбол 1/2/3". Матч между сборными Чехии и Украины покажут сразу два телеканала.

Речь идет о телеканалах "Футбол 1" и ТРК "Украина". Прямая трансляция на обоих каналах начнется в 21: 40.

Смотреть онлайн матч Чехия – Украина можно на нескольких платформах вполне легально. Трансляцию матчей национальной сборной Украины проводит Oll.tv.

Каналы "Футбол 1/2/3" также доступны для абонентов "Воли". Их можно смотреть и в приложениях от мобильных операторов "Киевстар" и Lifecell.

Трансляция матча Чехия – Украина и для подписчиков Megogo. Этот матч можно будет смотреть во время просмотра ТРК "Украина".