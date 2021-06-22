Англия благодаря Стерлингу победила Чехию и вышла в плей-офф Евро-2020: видео

Во вторник, 22 июня, Англия и Чехия сыграли в решающем матче группового этапа Евро-2020 по футболу. Хозяева поля одержали трудную победу.

Чехия – Англия 0:1

Гол: Стерлинг, 12

К слову Я бы не стал недооценивать Яремчука, – легендарный футболист Милана

Сборная Англии так и не сумела победить в принципиальном поединке против Шотландии (0:0), чем усложнила себе жизнь в группе перед последним туром.

Коллектив Саутгейт уж точно не станет последним, так как у него в активе победа над Хорватией, но и отдавать первое место чехам команда "трех львов" точно не намерена. Ярослав Шилгавы собрал боеспособный набор кадров, который с каждым туром раскрывается все из новых сторон.

На старте встречи Чехии удалось спастись от быстрого гола. Стерлинг получил заброс за спины защитникам на ход по левому флангу, вышел один на один с Вацликом и перебросил его – мяч попал в штангу.

На 12-й минуте англичане все же добились своего. Грилиш получил скидку от Кейна на левый фланг, качнул на краю штрафной Цоуфала и выполнил идеальную подачу на дальнюю штангу – мяч перелетел через Боржила, а Стерлинг замкнул головой.

Видео гола Стерлинга

Внутри первого тайма Кейну не удалось закрутить мяч в дальний угол ударом из левого фланга штрафной мимо голкипера. А через мгновение Голешов наносил плотный удар в левый угол со средней дистанции перед штрафной, но голкипер парировал.

На 43-й минуте Кейн пробил с правого фланга штрафной низом в сторону Стерлинга, который перекрывал обзор Вацлику из офсайда, но голкипер все равно потянул.

После перерыва напряжение в матче спало и команды начали более позиционную борьбу.

На 86-й минуте Беллингем выбил мяч из-под ноги у Шевчика в правом фланге чужой штрафной, после чего его в ворота переправил Хендерсон, но тот был в офсайде.

Таким образом, Англия набрала 7 очков и выиграла Группу D. В свою очередь Чехия с 4 очками опустилась на 3 место, но тоже имеет высокие шансы на выход в плей-офф.