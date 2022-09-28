Отец в шоке: экс-игрок Эвертона получил повестку в военкомат ради войны против Украины

Динияр Билялетдинов призван в армию рф согласно приказу о частичной мобилизации. Впрочем, его отец решил поискать справедливости в россии, поскольку сын не подходит под нее по возрасту.

21 сентября в россии была объявлена частичная мобилизация населения. Местный фюрер владимир путин намерен собрать новую армию для захватнической войны против Украины.

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Под этот приказ подпадают мужчины, которые уже проходили службу в армии России. Среди них есть и немало футболистов, в раннем возрасте служивших в армии.

Среди них оказался и бывший игрок сборной россии Динияр Билялетдинов. Об этом заявил его отец Ринат, который при этом удивляется, что сына призвали, несмотря на то, что он не подходит по возрасту.

Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить об эмоциях, потому что он не служил, хотя проходил военную службу. Но была она специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии. Закон все же говорит призывать людей к 35 годам, а ему 37. Поэтому здесь какое-то несовпадение. Будет выяснять, правильна ли эта повестка или ее прислали рано. Разнообразно может быть. Будь общая мобилизация, тогда вопросов бы не было. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону,

– заявил Билялетдинов.

К слову, недавно повестки получили несколько членов сборной россии. Правда, речь пока не шла об игроках, которых хотят использовать в товарищеских матчах для создания иллюзии нормальной футбольной жизни.

. Билялетдинов был одним из самых известных игроков россии в 00-е. Кроме российских клубов он играл за Эвертон и Тракай. В 2008 году Динияр выиграл бронзу на Евро.

Напомним, что из-за развязывания войны, геноцида украинцев и оккупантских действий российский футбол отстранен от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Недавно РФ не допустили к участию в отборе на Евро-2024.