Церемония открытия ЧМ-2022 в Катаре: когда состоится, кто сыграет и трансляция в Украине

Уже в воскресенье, 20 ноября, в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. Перед первым матчем состоится церемония открытия.

Изменения ради традиции

Чемпионат мира по футболу должен был стартовать 21 ноября в Катаре. И в первый день должны были состояться сразу четыре матча (как и в остальные дни, когда играют матчи группового этапа).

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Первым матчем на турнире должна стать встреча между сборными Нидерландов и Сенегала в 12:00 по киевскому времени. Однако оно нарушило бы традицию последних четырех Мундиалов, когда в матче-открытии играли именно хозяева турниров.

Под давлением организаторов ФИФА сменила календарь турнира. И первым поставили матч Катара против Эквадора. Правда, его не перенесли раньше на этот день, а вынесли на один день раньше – 20 ноября. Следовательно, и начало чемпионата мира сместилось на один день – теперь турнир официально стартует именно 20 ноября.

При этом 20 ноября будет сыгран только один матч – Катар против Эквадора. Он начнется в 18.00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе "Аль-Байт".

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Церемония открытия

Перед первым матчем на ЧМ-2022 состоится церемония открытия. Она начнется за час до первого матча – в 17.00.

Что именно будет показано на церемонии открытия, организаторы держат в тайне. Пока известно только, что там выступит популярный исполнитель Чонгук из K-pop-группы BTS.

Также СМИ писали, что на церемонии открытия выступит певица Дуа Липа (она, кстати, выступала перед финалом Лиги чемпионов в Киеве в 2018 году). Но она заявила, что не поедет в Катар, пока там и дальше нарушают права людей.

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Еще среди вероятных участников открытия – певица Шакира и группа Black Eyed Peas. Но никакого официального доказательства этому не было.

Кто покажет церемонию открытия в Украине

Официальными трансляторами чемпионата мира по футболу 2022 года в Украине являются "Суспильне" и платформа Megogo. Там и состоится трансляция церемонии открытия и первый матч чемпионата мира. Однако "Суспильне" свои матчи будет транслировать на региональных каналах ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов", "Суспильне Полтава" и т.д.) и на сайте "Суспильне Спорт", а также на "Радио Проминь".

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Сайт 24 канала проведет онлайн-трансляцию церемонии открытия ЧМ-2022, а также первого матча на турнире.