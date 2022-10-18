Цена Мудрика может достигать 60-65 миллионов евро, – Фабрицио Романо
Источник:Caughtoffside
Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо высказал мнение, что игрок Шахтера Михаил Мудрик может стоить 60-65 миллионов евро.
Мудрик становится настоящим "золотым мальчиком" среди возможных украинских трансферов
Последний период значимого прогресса Михаила Мудрика все чаще заставляет говорить об украинце. Вот и в этот раз игрока Шахтера не обошли вниманием.
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Известный итальянский журналист Фабрицио Романо поделился мнением о прогрессе, качестве выступлений и потенциальной стоимости вингера "горняков" и сборной Украины.
Я продолжаю получать удовольствие от наблюдений за развитием Михаила Мудрика – его выступления в Лиге чемпионов этого сезона были отличными!
– сказал Романо
По словам итальянца, стоимость Мудрика резко выросла, вероятнее всего, с лета. В августе Шахтер хотел получить за украинца 50 миллионов евро, хотя, возможно, в то время хватило бы и 40 миллионов плюс надбавки.
"Сегодня я уверен, что они хотят более 50 миллионов евро за свою звезду, возможно, сумма отступных может достигать 60-65 миллионов евро", – заключил Романо.