На войне погиб бывший работник Динамо, который прошел через российский плен

Виталий Коровяковский отдал свою жизнь за независимость Украины. Герой прошел сквозь АТО и плен, но все равно вернулся в ряды ВСУ.

Уже девять лет Украина защищает свою независимость в войне с Россией. Оккупанты массово уничтожают инфраструктуру, оккупируют наши земли и убивают мирных людей, в том числе и детей.

По теме Под Бахмутом погиб многократный чемпион Украины по гребному слалому Олег Серый

Многие из мира спорта взяли в руки оружие и пошли в рядах ВСУ защищать Украину. К сожалению, не все возвращаются домой. Об очередной потере сообщило киевское "Динамо".

На войне погиб Виталий Коровяковский под позывным Лаки, с 2007 по 2016 годы работавший в отделе клубного телевидения и медиаслужбы. Во время Революции Достоинства он волонтерил в Красном Кресте, а с 2014 ушел на фронт.

Читайте также В боях на Донбассе погиб чемпион Украины по гребле Александр Дикий

Виталий попадал в плен, а по возвращении в Киев смог построить семью с детьми. В 2022-м после начала полномасштабного вторжения он добровольно вернулся в ряды ВСУ,

Коровяковский получил немало государственных наград и показал свою храбрость среди собратьев. Вечная память Герою Украины!