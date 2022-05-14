Бывший голкипер Худжамов развеял слухи о баллотировании на пост президента УАФ
Источник:Fanday
Известный в прошлом вратарь Рустам Худжамов прокомментировал обстановку вокруг своего возможного баллотирования у президента УАФ. Эксфутболист заверил, что об этом говорить рано.
Худжамов: Никто пока никуда не выдвигается
Рустам Худжамов несколько опроверг информацию о своем баллотировании. Однако не возразил, что может представить свою кандидатуру в будущем. Как заметил бывший футболист, он слова на ветер не бросает.
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Бывший страж ворот Мариуполя попросил не воспринимать его слова в стрим-подкасте "Война и футбол" настолько серьезно. Всему свое время.
Никто пока никуда не выдвигается, мы пока с ребятами поговорили гипотетически. Никакая федерация меня не выдвигала. Об этом еще рассказывать рано. Однако добавлю, что я слов на ветер просто так не бросаю, если кто-то поверит в меня, я не подведу и пойду на выборы. И посвящу свое время действительно серьезным и полезным изменениям в украинском футболе,
– рассказал эксголкипер.
Напомним, что из-за войны в Украине выборы нового президента Украинской ассоциации футбола отсрочены на неопределенную дату. До этого единственным кандидатом был нынешний глава Андрей Павелко.Важно. В феврале 2022 года Худжамов стал тренером голкиперов в житомирском Полесье.
Худжамов заявил, что пока не следит за работой УАФ, ведь занимается работой в собственную компанию Brave GK, которая производит вратарские перчатки и волонтерит.
Пока мы посмеялись, а в направлении создания своей программы или предметных шагов развития украинского футбола я еще не работал,
– добавил эксворотарий.
Футбольная карьера Рустама Худжамова
- Начинал свою карьеру в нескольких командах Динамо.
- В 2005 году переехал в Закарпатье. Побывал в аренде в Харькове, донецком Металлурге, Ильичевке, луганской Заре и харьковском Металлисте.
- С 2008 года был игроком Шахтера, но в течение трех лет не смог завоевать расположение тренера и завоевать место в рамке ворот "горняков".
- Последним клубом в карьере Худжамова был Мариуполь. В апреле 2020-го повесил бутсы на гвоздь.
- Больше поединков в своей карьере сыграл в составе Ильичевца.
- В его активе даже один матч за сборную Украины.
- За всю карьеру провел 230 встреч, в которых пропустил 254 гола и 73 матча отыграл на ноль.