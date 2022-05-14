Бывший голкипер Худжамов развеял слухи о баллотировании на пост президента УАФ

Известный в прошлом вратарь Рустам Худжамов прокомментировал обстановку вокруг своего возможного баллотирования у президента УАФ. Эксфутболист заверил, что об этом говорить рано.

Худжамов: Никто пока никуда не выдвигается

Рустам Худжамов несколько опроверг информацию о своем баллотировании. Однако не возразил, что может представить свою кандидатуру в будущем. Как заметил бывший футболист, он слова на ветер не бросает.

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Бывший страж ворот Мариуполя попросил не воспринимать его слова в стрим-подкасте "Война и футбол" настолько серьезно. Всему свое время.

Никто пока никуда не выдвигается, мы пока с ребятами поговорили гипотетически. Никакая федерация меня не выдвигала. Об этом еще рассказывать рано. Однако добавлю, что я слов на ветер просто так не бросаю, если кто-то поверит в меня, я не подведу и пойду на выборы. И посвящу свое время действительно серьезным и полезным изменениям в украинском футболе,

– рассказал эксголкипер.

Напомним, что из-за войны в Украине выборы нового президента Украинской ассоциации футбола отсрочены на неопределенную дату. До этого единственным кандидатом был нынешний глава Андрей Павелко.

В феврале 2022 года Худжамов стал тренером голкиперов в житомирском Полесье.

Худжамов заявил, что пока не следит за работой УАФ, ведь занимается работой в собственную компанию Brave GK, которая производит вратарские перчатки и волонтерит.

Пока мы посмеялись, а в направлении создания своей программы или предметных шагов развития украинского футбола я еще не работал,

– добавил эксворотарий.

Футбольная карьера Рустама Худжамова