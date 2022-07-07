Бывший форвард Арсенала и Манчестер Сити Эммануэль Адебайор пробил дно словами влюбленности во враждебную страну. Футболиста "унесло" не в ту сторону.

Адебайор: Когда он что-то говорит, потом обязательно это выполняет

Эммануэль Адебайор посетил Россию, приняв участие в спортивном форуме. Футболист из Того рассказал, что очень увлекается Владимиром Путиным. Он поражен дисциплиной и характером кремлевского террориста. Об этом сообщают пророссийские телеканалы.

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Я люблю Путина как человека. Очевидно, он есть личность с характером. Если он говорит "нет", значит нет. Если да, то да. Больше всего мне нравится высокий уровень дисциплины. Когда он что-то говорит, потом обязательно это выполняет,

– сказал игрок.

Также африканский футболист осудил дисквалификацию российских спортсменов и команд по международной арене. Он считает это решение несправедливым и полностью стоит на стороне россиян. Адебайор вообще включил российский футбол в топ-5 лучших лиг.

Хочет с семьей отдохнуть в России

На этом комплименты в сторону неприятельской страны не закончились. Эммануэль рассказал, что хотел бы провести свой отпуск с семьей в России, а не ехать где-нибудь в Дубае или Испанию, как это хочет 12-летняя дочь.

Мне здесь очень нравится, так что я поговорю с ней. Ко мне здесь вообще относились, как к королю. Если будет шанс вернуться, я обязательно это сделаю,

– добавил Адебайор.

Что известно об Адебайоре, отличившемся "больной" позицией

Форвард, который в свои 38 лет, до сих пор не связал с футболом. В июле 2021 года на правах свободного агента вернулся в родную страну, где выступает за Семаси.

За свою карьеру поиграл за ряд топовых клубов – МанСити, Арсенал, Реал, Тоттенхэм и Монако. Также поиграл за Мец, Кристал Пелес, Башакшехир, Кайсериспор и Олимпию.

За карьеру уже провел 590 матчей, в которых наколотил 205 голов и сделал 67 ассистов.

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