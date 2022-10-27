Бывший футболист сборной Украины сыграл матч в Крыму: на игроках были знаки оккупантов

Российские оккупанты пытаются создать видимость "нормальной жизни" на захваченных территориях. Иногда им в этом помогают и украинские перебежчики.

Одним из тех, кто фактически помогает оккупантам, стал бывший украинский футболист Александр Гайдаш. Он родился в Мариуполе, но лучшие годы своей карьеры провел в составе симферопольской Таврии, в которую возвращался четырежды. В общей сложности за эту команду он забил 85 голов только в чемпионате Украины. А в 1993 году даже провел два матча за сборную Украины.

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В октябре 2022 года Гайдаш сыграл в матче между бывшими игроками Таврии и футболистами из Мариуполя. И на этот матч команды вышли в футболках, на которых были нарисованы знаки российских оккупационных войск во время войны против Украины в 2022 году – "z" и "v". Судьям этого матча досталась еще один знак оккупантов – "o". Скорее всего, "судил" этот матч бывший украинский арбитр Анатолий Жабченко.



Гайдаш сыграл в футбол в оккупированном Крыму с захватническими символами / фото ТСК-Таврия

В 2014 году после захвата Крыма Россией Гайдаш принял российское гражданство. И начал заниматься там "футбольной деятельностью", став директором футбольного клуба, который оккупанты создали вместо Таврии.