В Саудовской Аравии звездное пополнение: экс-игрок Барселоны сменил Европу на Ближний Восток

За последнее время произошел настоящий футбольный бум в Саудовской Аравии. Страна из Персидского залива делает все, чтобы поднять национальный интерес к самому популярному виду спорта.

Благодаря этому руководство Саудовской Аравии хочет провести на высоком уровне Чемпионат мира-2034. Он должен стать отличной визиткой страны на предстоящие десятилетия.

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Новая звезда на Ближнем Востоке

В местном чемпионате выступают уже десятки звездных футболистов, в частности – Криштиану Роналду, Карим Бензема, Садио Мане, Н'голо Канте, и этот список можно продолжать. К ним добавилось еще одно громкое имя – Иван Ракитич.

Хорватский полузащитник является легендой испанской Ла Лиги. Он сыграл 323 матча за Севилью и 310 за Барселону, с которыми в сумме завоевал 15 титулов.

Именно из первого клуба футболист и переходит в Саудовскую Аравию. Он присоединится к клубу Аль-Шабаб, который занимает 11-е место в чемпионате. Условия перехода пока не оглашаются.

Спасибо за то, что делал нас такими счастливыми, желаем успехов на твоем пути. Севилья всегда будет твоим домом. Спасибо за все,

– говорится в сообщении Севильи.

Отметим, что новым одноклубником хорвата станет бывшая звезда Атлетико Янник Карраско. Он играет в Саудовской Аравии с сентября 2023 года.

. Дебютировать за Аль-Шабаб в официальном матче Иван Ракитич может 16 февраля. В этот день новый клуб хорвата проведет первый поединок после возобновления чемпионата, соперником будет Дамак, который, несмотря на отсутствие звезд, сенсационно занимает промежуточное пятое место.